Laissez chanter le coq Pitikok dans les Hautes-Pyrénées !

Pitikok est l'auteur des faits. C'est un gallinacé aux couleurs cuivrées, un peu trop bruyant selon un voisin. Mais devant le micro de TF1 Pitikok se fait timide. "Je n'appellerais pas ça du bruit. C'est le chant normal d'un coq", explique Alexandra Sentagnes, propriétaire de l'animal. Tout a commencé il y a trois ans. Alexandra achète des poules et un coq pour son jardin, mais le chant de l'animal dérange un riverain. Le poulailler est situé face à la maison voisine. Le propriétaire est un retraité vivant la moitié de l'année à Clermont-Ferrand. Suite à des menaces, le propriétaire souhaite rester anonyme. L'homme souffre d'acouphène récurent. Il a enregistré le chant du coq. "Mon audition au niveau des aigus est très atteinte", confie-t-il. Dans le village, Pitikok est devenu une célébrité. Les habitants regrettent que de plus en plus de néo-ruraux ne supportent plus les bruits de la campagne. Depuis un an, une loi protège les sons et odeurs des espaces naturels, mais elle n'est pas assez précise. Pitikok et sa propriétaire sont alors assignés en justice. TF1 | Reportage P. Mislange, J.V Fournis