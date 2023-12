Laissez parler les petits papiers !

Dans la cheminée, le feu semble danser. Il réchauffe ces canapés dans lesquels on aimerait se blottir. La scène paraît presque réelle. Tout dans ce chalet de montagne n'est pourtant pas fait de bois, mais de papier. A l'origine, les maquettes sont utilisées par les architectes pour concevoir de futurs bâtiments. Hanna Levesque a détourné leur usage pour donner vie à des lieux. Entre ses mains naissent des œuvres uniques. Des commandes de clients réalisées à partir de photos. Pour rester fidèle au chalet, Hanna cherche à reproduire l'effet strié du bois. Mais la nuance parfaite se trouve souvent dans sa collection de 400 feuilles de papier. Chaque objet est 50 fois plus petit que dans la réalité. Ces bougies mesurent moins de dix millimètres. Elle a de la patience et une extrême minutie. Après un mois de travail, le chalet est livré dans le bureau de Lisa. Il s'agit d'une réplique sur-mesure de sa maison familiale à Combloux (Savoie). Et son univers, si petit soit-il, a propulsé Hanna dans la cour des grands. Pour la première fois, ses œuvres sont exposées à Bruxelles. TF1 | Reportage M. Debut, T. Chartier, C. Yzerman