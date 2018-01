Laits contaminés : des lots interdits à la vente ont été retrouvés dans un magasin Leclerc

Des laits infantiles Lactalis ont été retirés du marché à cause d'une contamination à la salmonelle au mois de décembre 2017. Toutefois, une cliente en a retrouvé sur les rayons d'un magasin Leclerc. Lors d'un rappel produit, les fabricants et les autorités diffusent des alertes et des listes de lots, mais il revient aux supermarchés de les retirer de leurs étagères. Selon Leclerc, près de 1 000 boîtes ont été vendues à 800 parents alors qu'elles étaient interdites à la vente. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.