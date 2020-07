L'allocation de rentrée scolaire sera majorée de 100 euros

Pour venir en aide aux familles modestes très touchées par la crise sanitaire, le gouvernement a décidé de majorer l'allocation de rentrée de 100 euros. Cette année, trois millions de familles vont en bénéficier pour l'achat de fournitures. Dès le 4 août prochain, Mayotte et La Réunion toucheront le premier versement. Pour le reste du territoire, ce sera le 18 août.