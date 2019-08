L'allocation de rentrée scolaire versée à trois millions de familles

A treize jours de la rentrée scolaire, une allocation de rentrée scolaire est versée aux ménages selon un plafond de ressources. Près de trois millions de familles en bénéficient. Cette année 2019, l'ARS s'élève à 368 euros pour les enfants de six à dix ans, et passe à 402 euros pour ceux de quinze à 18 ans. La course aux fournitures scolaires peut enfin débuter. Pour de nombreuses familles, l'ARS est une aide bienvenue. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.