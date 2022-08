L’allocation de rentrée scolaire versée aujourd’hui

Pour Julien et ses trois enfants, la journée s'annonce chargée. C'est aujourd'hui qu'ils vont acheter leurs fournitures scolaires. Et ça commence par une revue de ce qu'ils peuvent réutiliser de l'année précédente. "On va juste compléter ce qui a été utilisé l'année dernière", explique le père de famille. Julien est chauffeur de car scolaire. Son budget est serré. Heureusement, il vient de recevoir l'allocation de rentrée. "Ce montant, qui nous est versé mi-août, va nous accompagner tout au long de l'année", explique Julien. L'allocation a été augmentée par rapport à l'an passé. Elle s'élève à 392,05 euros pour un enfant de six à dix ans, 413,69 euros pour un enfant de onze à quatorze ans et 428,02 euros pour un enfant de quinze à dix-huit ans. L'objectif est de permettre aux familles modestes de faire face à la hausse des prix. En moyenne, les fournitures scolaires coûtent quatorze euros de plus que l'année dernière. L'allocation de rentrée scolaire sera versée deux fois, dont un complément au début du mois de septembre. TF1 | Reportage P. Corrieu, X. Thoby