L'aloe vera prend racine dans le sud

Récoltées pour leurs gels, ces feuilles d'aloe vera ont très bien résisté à la sécheresse de cet été. Elles n'aiment ni l'excès de pluie, ni le gel, et se sont bien adaptées aux températures élevées des Pyrénées-Orientales. À 25 ans, Thomas Montes est le premier dans la région à cultiver et à transformer lui-même le produit pour en faire du gel. Il s'est lancé il y a six ans, mais la commercialisation de ses flacons vient de commencer en juin dernier. Il a fait 6 000 euros de chiffre d'affaires en quatre mois. Une trentaine de salons de beauté et trois pharmacies les commercialisent, ce produit naturel et local a déjà ses adeptes. L'aloe vera est-elle une culture d'avenir ? Laurent Maynadier, vigneron, commence à planter 4 000 plants. Pour lui, se diversifier est une question de survie. Sa récolte de raisins a été divisée par quatre cette année à cause de la sécheresse. Une dizaine de professionnels s'est lancée dans cette production, la filière commence à se structurer en Occitanie. TF1 | Reportage A. Erhel, M. Scarzello