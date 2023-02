L’Alsace, championne des produits locaux

Des confitures, du vinaigre produit dans la région, de la moutarde, et même une célèbre marque de soda au nom résolument local... les Alsaciens privilégient les produits de chez eux. "Les produits locaux, c'est une priorité pour moi", nous confie une cliente qu'on a croisée dans les rayons d'un supermarché. L'Alsace et la Bretagne sont championnes de France du "consommer local" selon une étude récente. Deux régions avec une forte identité culturelle et des produits connus, appréciés des consommateurs. Pour les principaux intéressés, le palmarès n'est pas vraiment surprenant. Si le vin et la charcuterie sont incontournables, on trouve aussi des produits utilisés pour la cuisine du quotidien. Les entreprises agro-alimentaires alsaciennes les proposent depuis des générations. Certains producteurs locaux ont même réussi à quitter les allées des supermarchés pour implanter leur boutique dans les centres-villes. En Alsace et en Bretagne, la consommation de produits locaux est cinq fois plus importante que dans le reste de l'Hexagone. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings