L'Alsace commémore ses "Malgré-Nous"

Même 80 ans après, la blessure est toujours vive. En 1942, Raymond Lantz, coiffeur strasbourgeois, n'a que 20 ans lorsqu'il est incorporé dans l'armée allemande. Henri Hagenbach, lui non plus, n'avait pas le choix lorsqu'il a dû se présenter devant des médecins militaires. Il n'avait que seize ans. Au mémorial de Schirmeck, une salle reconstitue un bureau d'incorporation où 132 000 jeunes alsaciens et mosellans ont été enrôlés de force. Ensuite, nombre d'entre eux sont envoyés sur le front de l'est. Certains comme Raymond Lantz parviennent néanmoins à se rendre à l'armée russe. Ensuite, Raymond sera interné en Russie. En juillet 1944, un accord entre de Gaulle et Staline permet le rapatriement de 1 500 Alsaciens. En novembre de cette même année, Raymond reviendra libérer Strasbourg sous les couleurs de la France libre. Henri Hagenbach, lui, parcourra l'Europe sous l'uniforme SS en essayant de résister à sa manière. Son calvaire s'achèvera en Italie où il se rendra aux Anglais. Il fut l'un des rares incorporés de force à retrouver son village. Sur 132 000 "Malgré-Nous", plus de 40 000 ne sont jamais rentrés. TF1 | Reportage J.P Féret, J.F Drouillet, L. Renault