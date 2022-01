L’Alsace, destination la plus accueillante de France

En cette fin janvier, Riquewihr (Haut-Rhin), c'est un peu le château de la Belle au bois dormant. Une cité endormie qui reprend des forces après un mois de décembre toujours très chargé. Il y a quand même quelques touristes et nous leur avons demandé ce qui rend l'Alsace si attirante à leurs yeux. "Les gens, ils sont forts accueillants, puis quand c'est la fête, on ne trouve pas ce qu'il y a ici ailleurs", disent les uns. "C'est charmant. Que ce soit Noël ou Pâques, il y a toujours des gens formidables", déclarent d'autres. Colombage, choucroute et cigognes, voilà les trois C qui constituent leur ADN. Mais si l'Alsace et Riquewihr arrivent en tête du classement des internautes, c'est aussi grâce à la qualité de l'hébergement. Ici, les gîtes sont très bien notés. La région est si accueillante que certains visiteurs de passage viennent même s'y installer. C'est la troisième année consécutive que l'Alsace arrive en tête pour la qualité de son accueil et de son hébergement. Cela mérite bien un "kikiriki", le cocorico alsacien. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, E. Schings