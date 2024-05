L'Alsace et la Moselle face à des torrents d'eau et de boue

À Bouzonville (Moselle), les pompiers multiplient les interventions. Au centre de la ville, dans l'une des rues principales, c'est une rivière d'eau et de boue qui ne cesse de couler depuis ce vendredi matin à neuf heures. Une seule cause à cette situation : il n'a pas arrêté de pleuvoir depuis le milieu de la nuit, surtout l'Est de la Moselle, ainsi que le Nord de l'Alsace. Des dizaines de communes se retrouvent également dans la même situation avec des ruisseaux gorgés d'eau qui n'arrive pas à s'évacuer dans les champs. L'eau n'arrive pas également à s'évacuer dans les rivières, dont les niveaux sont déjà très élevés. On compte actuellement plusieurs centaines d'interventions de pompiers. Les employés communaux sont tous mobilisés pour mettre en sécurité les habitants coincés dans leurs habitations. Fort heureusement, à priori, à cette heure, il n'y a aucun blessé à déplorer. Mais la situation risque encore de s'aggraver puisqu'on annonce 50 à 80 millimètres d'eau cet après-midi dans toute la région. TF1 | Duplex V. Dietsch