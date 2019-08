L'Amazonie ravagée par de violents incendies

Devant l'ampleur de l'incendie qui dévore l'Amazonie, les avions bombardiers semblent impuissants. Près de 770 000 nouveaux départs de feu ont été enregistrés depuis le mois de janvier 2019 et 2 500 en 48 heures. Une augmentation de 88% par rapport à l'année 2018. La situation est d'autant plus alarmante car des civils habitant Rio Branco ont été admis aux urgences à cause de l'atmosphère irrespirable. Suite à cela, Emmanuel Macron a déclaré dans un tweet "Notre maison brûle". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.