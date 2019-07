Lamballe : la saison des Régalades est lancée

En cette saison estivale, la place du marché de Lamballe se transforme en un véritable lieu de fête tous les jeudis à l'occasion des Régalades. Une tradition qui permet surtout de transmettre la culture bretonne aux jeunes générations. Danse bretonne, produits locaux et ambiance conviviale sont à l'honneur. Mais, la star de la fête reste la galette saucisse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.