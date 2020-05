L'ambiance de retrouvailles était au rendez-vous dans le Nord

Dans le Nord, le souhait de revoir la famille a été le plus fort dès la fin du confinement. A Dunkerque, dix amis et cousins se sont réunis lundi soir pour fêter leurs retrouvailles après deux mois de séparation forcée. Les verres se sont alors levés pour le premier apéro du déconfinement. L'émotion était également au rendez-vous chez une grand-mère qui a retrouvé deux de ses petits-fils.