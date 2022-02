L’ambiance inimitable des auberges vosgiennes

Magnifiques et sauvages, les crêtes vosgiennes sont baignées par les premiers rayons du soleil. Dans son étable, Nicolas Munsch connaît ces paysages d'hiver. Mais pour lui, la traite de six heures n'attend pas. Elle rythme sa journée. Il est fier de perpétuer la tradition des marcaires, dans la ferme-auberge du Haag. Une vingtaine de bêtes dont il faut s'occuper. Pauline Munsch, de son côté, prépare les fonds de tarte. Après ces premiers travaux, le couple se retrouve au petit déjeuner. Ils vivent à l'année à 1 200 mètres d'altitude. On aurait tendance à les envier. En hiver, la ferme-auberge du Haag est isolée et presque inaccessible. L'exploitation vit de la fabrication des fromages. On y fait le délicieux munster. Nicolas maîtrise chaque étape de la transformation du lait. Une fois affinés, 21 jours en cave, les munsters vont servir à la vente directe et à la préparation des repas pour l'auberge. C'est le domaine de Pauline qui va confectionner des plats consistants. De quoi réchauffer des skieurs transits et faire des souvenirs. Durant les vacances, l'auberge affiche complet, avec 40 couverts à servir. TF1 | Reportage V. Vogel, E. Schings