L'ambiance unique du marché du soir à Castres

Sortir de l’école et choisir son goûter sur l’étal. Dans un quartier de Castres, le marché se tient en fin d’après-midi, un plaisir pour les familles. Michel vend ses pains depuis 25 ans, avec toujours ce même sourire quand il voit ses clients. "Parce que les gens m’aiment bien, et moi, je les aime aussi", affirme le vendeur. Le marché n’est pas grand, mais en trouve beaucoup. Les Castrais viennent acheter leurs fromages, leurs gâteaux, leurs fruits et légumes. "On y trouve des produits de bonne qualité, puis locaux", confie une cliente. En effet, tout est cultivé et préparé dans la région à seulement quelques kilomètres. Juste à côté, le stand de Thierry ne désemplit pas. "C’est toujours plein", avoue celui-ci. Sa spécialité, c’est le porc noir, sans oublier les saucisses. Plus que des bons produits, les clients recherchent également cette ambiance propre au marché. "C’est plus vivant que dans les magasins. On peut parler avec le vendeur, le producteur", révèle un des clients. Mais il faut faire vite, car deux heures après l’ouverture, les stands sont presque dévalisés. TF1 | Reportage M. Chaize, P. Mislanghe