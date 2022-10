L'amélioration se fait attendre

C'est un lundi matin à sec. Plus une goutte d'essence dans de nombreuses stations de Bourgogne-Franche-Comté. Là, on espérait une amélioration. La pénurie semble pourtant s'être aggravée depuis ce week-end. Alors, les automobilistes anticipent. Pour ce commercial qui fait plus de 1 000 kilomètres par semaine, la panne sèche serait synonyme de chômage forcé. Ce lundi matin, la file s'allonge dans une station d'une périphérie de Dijon (Côte-d'Or). C'est l'une des rares où il reste encore du gasoil. Catherine en a tenté plusieurs avant d'arriver là. Le gasoil est en quantité limitée et le Sans plomb est devenu une denrée rare dans le secteur. Il faut parcourir une trentaine de kilomètres pour en trouver. La station vient d'être livrée, elle était quasiment à sec. Là, à la campagne, les habitants font plusieurs kilomètres de détour pour remplir leur réservoir. Sébastien vient faire le plein de son bidon. La situation devrait s'améliorer prochainement. Ce lundi matin, le gouvernement a annoncé la réquisition du dépôt de Feyzin dans le Rhône. TF1 | Reportage E. Payró, G. Martin