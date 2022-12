L’amitié, une histoire d’odeur ?

C'est bien connu, certaines odeurs nous attirent, comme celles des fleurs : "Ça sent super bon, c'est super doux comme odeur". Ou bien d'un gâteau, tout juste sorti du four : "la cannelle, la muscade". Pourtant, d'après une étude, c'est votre odeur que les humains préfèrent. Elle peut même créer un coup de foudre amical. Si la personne en face de vous est votre ami, son odeur corporelle y est sûrement pour quelque chose. "Je vois difficilement être amie avec quelqu'un dont l'odeur me dérange". Nous aurions même un sens de l'odorat inconscient, qui permet de reconnaître l'odeur de nos amis. "C'est réconfortant un petit peu d'avoir une odeur particulière pour une ou certaines personnes". Floriane et Julie ont tenté l'expérience : "Tu sens le propre et c'est très agréable" ; "Oui, tu sens très bon aussi". C'est bon, elles peuvent rester amies, selon elles. La petite astuce, si vous ne voulez surtout pas devenir ami avec quelqu'un, sentez le fromage. À chaque ami son odeur, et apparemment, tout le monde a ses chances. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia