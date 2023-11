L'ampleur des dégâts vue du ciel

Le paysage s'est métamorphosé, des champs et des routes disparus sous les eaux à perte de vue sur ces images filmées récemment depuis un hélicoptère. Notre équipe survole la Canche, ce fleuve ne cesse de déborder et son niveau continue de monter ce vendredi. Neuville-sous-Montreuil et Beutin sont coupées du monde. L'eau s'est infiltrée partout dans les jardins et les maisons. Plus au nord, à Ardres, les opérations de pompage de ces derniers jours n'ont pas empêché le lac de déborder. La route sur cette photo, qui permet habituellement de traverser la commune, elle aussi, a disparu sous les eaux. Dans la nuit de jeudi, dans le secteur de Montreuil-sur-Mer, 35 personnes ont été évacuées par la sécurité civile. D'après la préfecture, plus de 130 communes étaient ce vendredi matin toujours touchées par ces inondations. TF1 | Reportage A. Bourdarias, F. Amzel, C. Aguilar