L'ampleur du nettoyage après les inondations

Grâce à la forte décrue, ce vendredi, la ville de Brienon-sur-Armançon (Yonne) est maintenant au sec, du moins, en apparence. "Le parquet est complètement fichu. Les murs sont gorgés d’eau. Il y a quand même beaucoup de dégâts, beaucoup de nettoyage", explique Sylvie. Elle vit juste en face de la rivière qui a débordé. Heureusement, elle avait anticipé la montée des eaux et a pu sauver plusieurs de ses meubles en les mettant en hauteur. Un peu plus loin, dans une ferme, Alexandre a eu très peur pour ses bêtes. L’enclos des brebis a été inondé. Il a juste eu le temps de sortir ses brebis. Elles dormiront pour l’instant à côté des chèvres. À 40 kilomètres plus à l’Est, à Lézinnes, là aussi, le fleuve a débordé. L’eau a emporté avec elle tout le parquet flottant dans les chambres d’une habitante. Plusieurs milliers d’euros de dégâts, l’assurance lui a promis le passage d’un expert, mais pas avant un mois. Il y aurait trop de sinistrés dans le département. Dans la ville, de nombreuses routes ont été endommagées. Là aussi, des milliers d’euros de réparation sont à prévoir. TF1 | Reportage I. Bornacin, N. Hadj-Bouziane, P. Gardet