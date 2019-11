Lancement des festivités de Noël à Lille

À Lille, la grande roue lance les festivités de Noël. Cette année 2019, les fêtes débutent un peu plus tôt. Pour l'occasion, la majorité des commerces se sont mis sur leur trente et un en égayant leurs boutiques avec des paillettes et des plumes. Salon de coiffure, chocolaterie et magasin de décoration attirent les clients en cette fin novembre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.