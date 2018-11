Lancement du fameux dossier médical partagé

Le dossier médical partagé est une sorte de carnet de santé numérique qui contient toutes nos informations à usage des médecins. Après des années d'errance, ce dispositif va enfin voir le jour. En Indre-et-Loire, quelques officines proposent à ses clients d'en ouvrir un. Une initiative qui intéresse les patients et pharmaciens. Près de 60 000 personnes ont ouvert un carnet de santé numérique dans le département. Le gouvernement espère atteindre les 40 millions de dossiers dans le pays d'ici 2023. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/11/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.