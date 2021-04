L'ancienne résistante Colette Marin-Catherine en route pour les Oscars

Au bout d'une voie de chemin de fer, Colette Marin-Catherine, 92 ans, découvre le lieu où son frère a disparu en mars 1945. Jean-Pierre Catherine avait 19 ans. Il est mort à Dora, un camp de travail nazi. Ce pèlerinage émouvant a été immortalisé dans un documentaire. "Si la colline pouvait parler, je pense qu'on entendrait des hurlements", lance la nonagénaire. L'ancienne résistante a accordé qu'une caméra filme son voyage. Elle a également accepté la présence de Lucie Fouble, âgée de 17 ans. Ce n'est pas son arrière-petite-fille. Elles se connaissaient à peine avant de partir en Allemagne et de devenir inséparables. Lucie est une étudiante et passionnée d'histoire. Sur son temps libre, elle fait des recherches dans un musée du Nord-Pas-de-Calais. C'est là qu'elle a découvert en 2019 l'existence de Jean-Pierre Catherine. Grâce à ce dernier, Lucie a rencontré Colette. Une amitié qui dure encore aujourd'hui. La rencontre des deux femmes a fait l'objet d'un documentaire et le film a été retenu par l'Académie des Oscars. Il fait partie des cinq nommés sur 114 œuvres en compétition.