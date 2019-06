Landerneau : une poissonnerie et une boucherie se lancent dans la restauration

À Landerneau, dans le Finistère, un couple a mis en place un concept novateur deux en un. Il a conjugué sa poissonnerie avec la restauration. Il faut dire que la formule porte ses fruits car la clientèle afflue. Cette dernière aime bien l'idée de manger des produits frais sans compter que le tarif est abordable et les produits locaux sont privilégiés. Un couple de bouchers a également adopté la même dynamique en devenant également traiteur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.