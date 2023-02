Landiras, la forêt commence à renaître

Pierre est le premier à avoir replanté des pins autour de Landiras (Gironde). Comme sa parcelle ne fait que quatre hectares, une des plus petites à avoir brûlé, il a pu la nettoyer très rapidement avec son fils. Ils ont ensuite planté un jeune pin tous les mètres. Mais il faudra des années pour qu'il retrouve son ancienne forêt. Avant de penser à replanter, la plupart des exploitants forestiers finissent de couper le bois brûlé. Partout, sur le bord des routes, il y a des immenses tas de bois qui dépassent parfois les dix mètres de haut. Sur les images, on peut voir à quoi ressemblait la zone juste après l'incendie. En six mois, des milliers d'hectares ont été mis à nu, donnant ainsi un aspect lunaire au paysage. Chez un autre sylviculteur, le bois directement broyé sur place et expédié vers l'Europe du Nord. Près de 400 hectares de bois ont été coupés. Et il faut encore enlever les souches, un travail titanesque qui est loin d'être terminé. Ici, comme dans de nombreuses parcelles autour de Landiras, les premiers pins ne seront pas replantés avant l'année prochaine. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Arfel