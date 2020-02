L’andouille de Guémené, une spécialité bretonne et traditionnelle

L'andouille est une recette qui se transmet de génération en génération. Pour Benoît Rivalan, c'est surtout une affaire de famille, héritée de ses beaux-parents. Chaque semaine, 1 300 andouilles sont fabriquées dans son atelier. Pour les préparer, il faut des intestins de porc, une ficelle de lin et des mains d'artisans. Par quelles étapes doivent-elles passer avant d’être vendues en boutique ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.