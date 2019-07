L'anglo-arabe, un cheval alliant robustesse et caractère

Aussi doué pour la course que pour le saut, l'anglo-arabe est une race de cheval apparue à la fin du XVIIIe Siècle. Ce cheval constitue une monture idéale pour le sport. Rendu célèbre pour ses lignées françaises, il conjugue à la fois la qualité du cheval arabe et du pur-sang anglais. Il est chez lui à Arnac-Pompadour, en Corrèze, où d'immenses prairies représentent son terrain de jeu et d'apprentissage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.