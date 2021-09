L’angoisse d’un village face à la perte d’une classe à La Chapelle-sur-Coise

A La Chapelle-sur-Coise (Rhône), c'est une rentrée au goût amer. Après des mois à remuer ciel et terre, ces parents d'élèves ont finalement dû baisser les bras. Leur petite école de campagne ne dispose plus désormais que de deux classes contre trois l'an dernier. La faute à une baisse d'effectif car il manque deux élèves. Les parents ont disposé panneaux et banderoles dans le village. Une pétition a recueilli 600 signatures, plus que le nombre d'habitants de La Chapelle-sur-Coise mais rien n'y a fait. "Je trouve qu'on perd quand même de l'attractivité. Les parents ont peut-être moins envie de mettre leurs enfants ou de les maintenir dans une école qui n'a que deux classes", confie Delphine Espenel-Laudriec. Lætitia et David sont les parents du petit Joan, 4 ans. Le papa a lui-même fait ses études dans l'école du village. Il redoute qu'à termes elle ferme tout simplement ses portes. Dans ce village sans commerces, l'école est le dernier lieu de vie. Si elle venait à disparaitre, certains craignent que La Chapelle perde son âme. "Qui dit plus d'école, plus de village", lance cette habitante. Les habitants savent qu'ils devront défendre leur école.