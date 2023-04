Langoustes, oursins… des trésors à préserver

Installée dans la baie de Calvi, la station de recherche de la Stareso héberge à l'année une vingtaine de chercheurs. Ils travaillent sur le réchauffement de la mer, la raréfaction des langoustes, la posidonie et le plancton. Chaque jour, ils relèvent la température en surface et en profondeur. Celles-ci ont augmenté de deux degrés en l'espace de dix ans. Dans des filtres, ils récupèrent également les microorganismes, des marqueurs pour le développement et la bonne santé des espèces. Ces observations continuent sous l'eau, le laboratoire est à quelques mètres de la mer. Il y a l'eau, mais aussi le littoral qui est étudié. Une fois par semaine, les contrôles des banquettes de posidonies permettent de donner des informations précieuses sur la gestion des plages. Depuis 2011, l'université de Corse, en collaboration avec le CNRS, a lancé un projet ambitieux de recherche marine : Stella Mare. Dans ses laboratoires et ses basins, l'objectif affiché est de restaurer le milieu naturel. Comment ? En sauvant une dizaine d'espèces en danger, comme la patelle géante, la langouste, l'araignée de mer... ou les poissons, comme le corb et le denti. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier