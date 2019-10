Langue bretonne : le tilde reconnu par la justice

Il y a plus de deux ans, Jean-Christophe et Lydia se sont battus pour pouvoir utiliser le tilde sur le prénom de leur enfant : Fañch. À la naissance de ce dernier, le procureur de la République de Quimper a saisi le tribunal, à cause de cet accent typiquement breton qui ne figure pas dans la langue française. Mais la justice a donné raison aux parents après plus de deux ans de combat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.