Le flamand

Éloi est Français. Mais à l'heure des devoirs, c'est en néerlandais qu'il apprend à compter. Depuis ses premiers pas, il est scolarisé dans une petite école de Belgique. Son père a toujours vécu dans les Flandres françaises, près de la frontière et c'est tout naturellement qu'il a souhaité transmettre l'héritage de la langue à son fils. "Pour nous, la culture flamande est importante et on veut la faire vivre et la transmettre aux enfants", lance-t-il. Pour découvrir cette langue régionale, parcourons ces petits villages de briques saupoudrés de tuiles rouges situés dans les campagnes, entre Lille et Dunkerque (Nord). Les ailes du Steenmeulen rythment la vie de Joseph depuis son enfance. Comme son père avant lui, il est meunier à Terdeghem. C'est aussi un passeur d'histoires, la sienne et celle des richesses des Flandres qu'il raconte en flamand. Sur les hauteurs du Mont Cassel, au cœur de la cité fortifiée, nous avons rendez-vous avec trois amoureux de la Flandre. Par ailleurs, on vous laisse découvrir la gastronomie des Flandres en images.