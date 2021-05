Langues régionales : la colère des Bretons après le nouveau refus des signes spécifiques

Ils pensaient leur combat terminé, pourtant les parents du petit Fanch vont devoir ressortir les drapeaux. Depuis vendredi, le Conseil constitutionnel sur la loi pour les langues régionales a encore une fois remis en question le tilde sur le "n" de Fanch. "Ça devient vraiment usant et pénible. Ce n'est pas lui qui va faire trembler la nation", confie Christophe Bernard, son père. Au-delà du tilde, c'est aussi l'enseignement en immersion qui est jugé anticonstitutionnel. Dans les écoles Diwan, comme ici, les enfants ne parlent et n'entendent que le breton toute la journée. Ce mardi matin à Quimper (Finistère), les parents sont dans l'incompréhension. "Je trouve cela franchement lamentable. Je ne vois pas quel peut être le danger", affirme l'un d'eux. D'autant plus que ces écoles associatives ont déjà du mal à trouver assez de financement. Le directeur ne cache pas ses craintes :" on peut craindre que des freins soient mis dans le développement des écoles Diwan".