L’année des morilles

À première vue, les morilles semblent faciles à trouver. Mais au milieu de la végétation, il faut avoir l’œil. On doit persévérer jusqu’à la récompense. Au début du printemps, les morilles sortent et ne restent sur pied que quelques jours, car elles sont très convoitées. Gilles Tonnaire et ses petits-enfants en ramassent tous les jours. Ils savent parfaitement où chercher. Avec les pluies et les températures douces de ses derniers jours, il y a beaucoup de morilles. En moins d’une heure, le panier est déjà bien rempli. Sans les ramasser, il vous sera compliqué de trouver des morilles dans le commerce. Sur les marchés, il faut aussi avoir l’œil sur les vitrines des bouchers. Elles sont vendues en petite quantité, au même prix que les truffes, très chères. Le prix s’explique par le fait que l’"on a très peu de cueilleurs, et la plupart du temps, le cueilleur va les garder pour lui", selon Fabrice Moureaux, marchand de champignons déshydratés. Mais le coût ne freine pas certains consommateurs. Les morilles se conservent bien dans le temps, six mois fraîches, et plus de deux ans quand elles sont sèches. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin