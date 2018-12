Lannilis : les gilets jaunes campent sur leurs positions

Dans le Finistère, à Lannilis, les gilets jaunes restent le sujet principal des habitants. Ils sont unanimes, la réponse du gouvernement a été tardive et est jugée insuffisante dans son contenu. Les Français continuent de soutenir le mouvement qui se mobilise désormais pour le niveau de vie en général en plus des taxes sur le carburant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.