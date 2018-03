Lannion : les chrétiens se préparent pour la fête de Pâques

A Lannion, dans le département de Côtes-d'Armor, les fidèles s'organisent pour préparer la messe du Jeudi saint. Une commémoration du dernier repas de Jésus avec ses disciples. A l'Eglise, rien n'est laissé au hasard: les bougies, les fleurs et tous les accessoires d'ornement de cette fête pascale. Même les liturgies des jours qui viennent jusqu'à Pâques sont déjà prêtes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/03/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.