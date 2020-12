L'anxiété des pêcheurs français, suspendus aux négociations du Brexit

La date fatidique de la sortie des Britanniques de l'Union européenne est prévue le 31 décembre, mais toujours pas d'accord jusque-là. À Étaples (Pas-de-Calais), les pêcheurs suivent ce feuilleton depuis quatre ans, et la journée du dimanche devait y mettre un terme. Mais un énième rebondissement, toujours pas d'accord en vue, ni désaccord d'ailleurs. Une incertitude qui inquiète les pêcheurs de la région. Si aucun accord n'est trouvé, le "no deal" serait une catastrophe. Puisque les eaux anglaises deviendraient inaccessibles, et tous les Européens devraient se concentrer sur une seule et même zone plus petite. Sur un étal, par exemple, tous les poissons viennent des eaux anglaises. Si désormais ce sont les pêcheurs britanniques qui les exportent, des droits de douane et autres taxes pourraient doubler les prix. La pêche est l'un des points de blocage les plus importants du Brexit. Si aucun accord n'est trouvé, 30 000 emplois pourraient être menacés.