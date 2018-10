Lapalisse : des passionnés des années 50 et 60 remontent le temps

C'est sûrement l'embouteillage le plus festif et le plus amusant qu'aient connu les Français. Celui-ci s'organise une fois par an et ce, depuis douze ans, à Lapalisse dans le département de l'Allier. Le concept est simple : reproduire les grands départs en vacances des années 50 et 60, une époque où la Nationale 7 était la principale route pour descendre vers la Méditerranée. C'est surtout l'occasion pour les passionnés de voitures de collection de parader avec leurs petits bijoux qu'ils ont pris soin de bichonner toute l'année. Nostalgie pour ceux qui ont connu cette époque, découverte pour les plus jeunes, cet événement est un vrai voyage dans le temps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.