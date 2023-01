L’appel à l’aide des bouchers

L'image est symbolique. Ils sont une dizaine en tablier en plein mois de janvier avec un slogan : "L’État met vos bouchers à poil !". En Gironde, beaucoup pourraient ne pas passer l'hiver. "Sur 300, il y en a à peu près 150 qui vont fermer. J'ai arrêté ma mutuelle, je ne me paie pas depuis septembre et je vais être obligée de me trouver un autre travail parce que je n'ai pas les moyens de payer mes factures" ; "C'est beaucoup de bouchers aujourd'hui qui n'ont pas pris de salaire depuis cinq ou six mois", lancent ces artisans bouchers. Pour mieux comprendre leur situation, nous avons rencontré un des participants dans sa boucherie. Avec l'augmentation des prix de la viande et de l'énergie, François Marques a fini l'année dans le rouge : "L'année dernière, on a perdu de l'argent, comme peut-être 90% de mes collègues (...) Là, depuis quatre mois, quand je viens, je sais que je travaille à perte". Avec des charges qui ne cessent d'augmenter et des clients qui consomment moins, ici, le panier moyen est passé de 40 à 25 euros. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier