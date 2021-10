L'appel aux bénévoles à Marseille pour nettoyer les plages

Un appel aux bénévoles a été lancé par des associations à Marseille pour tout ramasser au plus vite. Répondant à celui-ci, les Marseillais sont venus en nombre ramasser ce qu'il reste de déchets. Ce mercredi matin, ils sont des centaines à passer les plages au peigne fin. Un travail de fourmis a fouillé le sable et il suffit de quelques minutes pour voir les sacs commencer à se remplir. Face à l'ampleur de la tâche, certains donnent un peu de leur temps. "J'en ai marre que Marseille soit une poubelle. Je ne peux pas m'y résigner", confie une femme. D'autres n'hésitent pas à se mettre à l'eau. Les pluies de lundi ont charrié jusqu'à la mer des milliers de déchets, accumulés sur les trottoirs après une semaine de grèves des éboueurs. Pour beaucoup, cette pollution aurait pu être en partie évitée. Les opérations de nettoyage vont se poursuivre dans les prochains jours, tant que faire se peut, pour tenter de minimiser ce désastre écologique.