L'appel d'Emmaüs, donner plutôt que vendre

Chaque année, la communauté Emmaüs reçoit 300 tonnes de vêtements. Problème, leur qualité est de plus en plus médiocre. "S'il y a 20 vêtements dans un sac, douze ne sont plus bons", selon Julie, chargée de tri. Ces dernières années, les beaux vêtements de seconde main n’ont pas disparu, mais ils sont de plus en plus vendus entre particuliers. Pour lutter contre la concurrence, Emmaüs a décidé de communiquer. L’association reprend le code des sites marchands spécialisés dans les vêtements de seconde main : "Si tu ne le porte pas, donne-le". Il y a 73 ans, au moment de sa création, Emmaüs était déjà spécialisé dans le recyclage de vêtement. Aujourd’hui, moins de bonne qualité, moins d’article vendu. L’association fait face à une concurrence inédite avec Internet. En boutique, on peut toucher et essayer. Site marchand de seconde main ou en plaid chez Emmaüs, beaucoup expliquent qu’ils font les deux. La deuxième vie de vêtement donne du travail à 30 personnes à cette association. TF1 | Reportage G. Gruber et V. Ruckly