L'appel pour remettre l'Hermione à flot

Ils sont 250 000 à visiter chaque année la frégate. Un public toujours impressionné par la majestuosité de l'Hermione, mais conscient aussi que ce morceau de patrimoine est en péril. "De le voir là en mauvais état ça fait quelque chose de poignant", "plus il y aura de monde pour venir, plus ce sera intéressant peut-être d'arriver à finir de le sauver", témoignent des visiteurs. Ces visites servent en effet en partie à financer les travaux de l'Hermione. On compte déjà 3,5 millions d'euros engagés, mais ces derniers mois, une mauvaise nouvelle est tombée : la coque est rongée par les champignons. Pour sauver la frégate, il va falloir lever 6,5 millions d'euros supplémentaires. Un défi financier et technique. "C'est un énorme Tetris. En plus, les pièces endommagées sont à l'intérieur du navire donc pour avoir accès et réparer cette pièce-là, il faut démonter tout le reste qu'il y a autour", explique Dominic Groisard, maître d'équipage. L'association en appelle à toutes les générosités : visiteurs, monde maritime, entreprises publiques et privées. L'objectif est de voir l'Hermione reprendre le large à l'horizon 2024. TF1 | Reportage H. Villatte, M. Larradet