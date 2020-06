L'aquarium de La Rochelle rouvre ses portes

L'aquarium de La Rochelle (Charente-Maritime) rouvre enfin ses portes après plusieurs semaines de fermeture. Avec toutes les richesses sous-marines qu'il abrite, les premiers visiteurs ont eu droit à l'émerveillement. Ce lieu magique est pour eux l'endroit idéal pour s'apaiser et profiter pleinement du déconfinement. En ce qui concerne les mesures sanitaires prises sur place, le port du masque est obligatoire pour les plus de onze ans et l'accueil y est limité à 600 personnes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.