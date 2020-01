Lara Fabian a fêté ses 50 ans à Bruxelles avec ses fans

Pour fêter ses 50 printemps le 9 janvier 2020, Lara Fabian a souhaité souffler les bougies chez elle à Bruxelles, là où sa carrière a commencé. Durant plus de deux heures, la chanteuse belge a revisité ses plus belles chansons face à un public en totale communion. Pour terminer son spectacle, Lara Fabian a dédié une chanson à ses 7 000 fans présents ce soir-là : "Pas sans toi". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.