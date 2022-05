L’araignée de mer : quel régal !

Dans cette poissonnerie, l'araignée de mer occupe une place de choix sur les étals. Ici, elle se vend à 7,80 euros le kilo. La pleine saison vient de commencer et les clients sont au rendez-vous. "C'est sûr que c'est du frais" ; "C'est légèrement sucré, je trouve ça très bon", confient des clientes. Pour Ahmed Tcheine, poissonnier à Guipavas (Finistère), la période est idéale. "Au Finistère, l'araignée est quelque chose de très spécial", nous dit-il. Cette saison fait aussi le bonheur des pêcheurs plaisanciers. Tous les deux jours, Hubert Doniol va chercher son déjeuner directement en mer. D'un seul coup d'œil, il sait distinguer un mal d'une femelle, car c'est assez simple. "Les pattes sont plus grosses et plus faciles à manger"; explique-t-il. Et avant de rentrer, il prélève un peu d'eau de mer pour cuire les araignées. C'est le moment de lancer la cuisson. Quinze minutes plus tard, les araignées ont bien rougi. À déguster avec une bonne mayonnaise et le plaisir de s'en mettre plein les doigts. Un repas avec un avant-goût des vacances, à manger sans se presser. TF1 | Reportage T. Lagoutte, A. Janssens