L'arbitre français Jérôme Garcès au sifflet de la finale du Mondial de rugby 2019

Pour la première fois de l'histoire, un Français, Jérôme Garcès, arbitrera une finale de la Coupe du monde de rugby le 2 novembre 2019. Si tout l'Hexagone en en est fier, les Arudyens le sont encore plus. Il y a en effet débuté sa carrière au sein du club de rugby du village. L'arbitre compte à son actif plus d'une cinquantaine de matchs internationaux. Parallèlement à son sens tactique, ses qualités humaines lui ont valu d'atteindre cet apogée.