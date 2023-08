L'Ardèche et la Drôme bientôt en alerte rouge canicule ?

Des vacanciers voulaient faire un plongeon pour fuir la chaleur. C’est raté, il faudra se contenter des pieds dans l’eau. Il faisait 33 degrés dès le matin aux Ollières-sur-Eyrieux, une petite commune ardéchoise. Les cours d’eau s’assèchent et les touristes aussi. Même la rivière ne suffit plus. "L’eau, elle est tiède. Il fait très chaud et c’est difficile de se rafraîchir", constate une vacancière. Les fontaines vides sont un autre signe de cette canicule. Pour ceux qui pensaient s’y rafraîchir un peu, c’est la déception. Les habitants du village, eux, ont rarement vu de telles températures. "Je suis aux Ollières depuis bientôt dix ans. On grimpe chaque fois de quelques degrés chaque année", affirme une des habitantes. Même pour les plus courageux, faire du vélo devient une épreuve. Personne ne s’attendait à ce coup de chaud. Les températures vont encore monter dans la journée. Il fera 37 degrés ce lundi après-midi dans les Ollières. TF1 | Reportage S. Prez, S. Thizy