L’argent de poche, ça se mérite

Ce vendredi, pas de grasse matinée pour Maïna, 16 ans. "Quand je suis en vacances, mes parents vont travailler et je suis engagée pour faire le repassage, pour l'argent de poche. Comme ça, on a de l'argent et on sait qu'on l'a mérité en quelque sorte", explique-t-elle. On compte 50 euros par mois pour le repassage par exemple, une première initiation au travail. La lycéenne apprend certaines valeurs mais aussi les gestes du quotidien, comme mettre en route la tondeuse à gazon. Pour Maïna, l'argent de poche n'est pas la seule motivation. "Il y a un peu de fierté parce que quand ils rentrent ils sont contents de ne pas avoir à faire ça, tu te dis que tu leur as enlevé un poids", ajoute-t-elle. Plus jeune, elle gagnait quelques euros pour chaque tâche effectuée. Aujourd'hui, contre ces services réguliers, elle reçoit chaque mois un virement. "L'idée aussi c'est de vouloir lui apprendre à gérer un petit budget et qu'à partir de là elle puisse faire des choix", explique son père. Sortie entre amies ou shopping, on ne peut pas tout avoir. Bienvenue dans le monde des grands !