L'argent liquide, c'est du solide

Dans un supermarché, il y a ceux qui n'ont pas changé leurs habitudes. Pour d'autres, régler ses courses en liquide est devenu monnaie courante. Cela permet de ne pas acheter plus que l'on ne doit, un piège à éviter pour de plus en plus de clients. Les paiements en espèces sont en augmentation et représentent 60% des passages en caisse. Le directeur raconte : " Il y a des personnes qui viennent avec un billet de 50 euros et se limitent à faire des courses pour 50 euros ". L'argent liquide est retiré par petites sommes et ne laisse plus beaucoup de place à l'imprévu. Les dépenses sont maîtrisées au centime près, mais pour l'instant, c'est sans conséquence pour un boucher. Si les clients dépensent un peu moins, ils sont aussi plus nombreux. Il nous explique : " On a de plus en plus de clients qui viennent pour manger quelque chose de bon, l'équilibre se fait ". Utiliser de plus en plus des espèces pour payer, c'est une tendance qui n'est pas seulement française. Cela peut se vérifier également à l'étranger, comme au Royaume-Uni. TF1 | Reportage C. Parédés, E. Sarre