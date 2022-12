L'armée dit adieu à sa mythique Alouette

Il y a des gestes qui ne trompent pas. Pour le commandant Franck, cette inspection est presque un déchirement. Ce vol est l'un des derniers à bord d'un hélicoptère mythique. Ce pilote de la Marine est à peine plus jeune que l'Alouette. Un appareil léger, polyvalent et très robuste que tous les passionnés comparent à une deux chevaux. Avec plus de 3 000 heures à bord, le commandant Franck a survolé le globe et participé à des sauvetages incroyables, comme lors d'inondation au Mozambique en 2000. Dès sa création en 1957, le monomoteur fabriqué dans l'Hexagone devient un outil indispensable. Il participe à des secours en montagne, protège des sous-marins et transporte même le général de Gaulle qui l'apprécie particulièrement. L'Alouette est omniprésente, comme au cinéma où elle sublime les exploits de Belmondo. L'Alouette a incontestablement conquis les cœurs grâce à son charme désuet, à l'image de ses poignets exactement les mêmes que sur des deux chevaux. L'Alouette s'est exportée dans plus de 70 pays, mais après plus de 60 ans de bons et loyaux services, la star des airs va enfin finir au musée. TF1 | Reportage H. Dreyfus, X. Boucher