L'armée française à l’École du désert de Djibouti

Et si la nature semble tout faire pour nous intimider ? Hormis quelques épineux, tout n'est que rocaille et poussière. Depuis deux semaines, ces militaires s'entraînent à Djibouti, à l’École du désert. Enfin, ils se frottent à cette paroi mythique surnommée "La voie de l'inconscient" par la légion étrangère qui l'a créée dans les années 80. Un parcours d'obstacles chronométré à flanc de falaise. Chaque année, près de 10 000 soldats sont formés ici, notamment aux bases de la survie. Un simple trou recouvert d'une bâche devient un alambic de fortune. L'objectif étant de récolter de l'eau. Précisons qu'en période chaude, les soldats doivent boire douze litres d'eau par jour. En cas d'extrême urgence, il faudra la filtrer. Avant d'être envoyé en opération au Sahel ou au Levant, s’acclimater et s'aguerrir dans ces conditions extrêmes demeure un passage obligé pour plusieurs unités et forces spéciales, notamment les commandos marines. Voici quelques séances d'entraînement auxquelles nous avons pu assister.